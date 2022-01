Calciomercato Palermo: il playmaker arriva dalla A? Intesa con l’Empoli per Damiani

Palermo che getta le basi per definire la seconda operazione in entrata: intesa di massima con l'Empoli e trattativa ben avviata per il prestito di Samuele Damiani, centrocampista classe 1998

Il Palermo sembra aver gettato basi concrete per definire a breve la seconda operazione in entrata relativa alla sessione invernale di calciomercato attualmente in corso. Area tecnica e management rosanero avrebbero infatti individuato il profilo ideale per elevare cifra tecnica e spessore complessivo in zona nevralgica. Il centrocampo del Palermo ha certamente bisogno di compiere un salto di qualità in termini di velocità di esecuzione e di pensiero, unitamente ad un'infusione di esplosività ed intraprendenza sul piano degli inserimenti e del supporto alla fase offensiva.

Congelata l'ipotesi Valdifiori, al momento solo una flebile suggestione in assenza di contatti tra i la dirigenza rosanero e l'entourage del classe 1986, il club di Viale del Fante avrebbe deciso di virare su un profilo più giovane, in grado di garantire in seno al 4-2-3-1 di Baldini un rendimento efficace in entrambe le fasi di gioco, conferendo geometria e fluidità nella distribuzione della manovra, intensità, atletismo e vigoria in interdizione e pressione sulla sfera.

Secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Mediagol.it, il Palermo avrebbe raggiunto un'intesa di massima con l'Empoli per il trasferimento in prestito semestrale del centrocampista, classe 1998, Samuele Damiani. Il talentuoso playmaker, il cui cartellino è di proprietà de club toscano, si è calcisticamente formato nel florido vivaio della società del patron Fabrizio Corsi. Il calciatore ha già vestito in carriera le maglie di Lucchese e Viterbese in Serie C, condividendo con l'attuale tecnico del Palermo, Silvio Baldini, un'esaltante esperienza nelle file della Carrarese.

Nella stagione 2019-2020, infatti, Damiani è stato tra gli elementi cardine della squadra toscana che incantò tifosi e addetti ai lavori per forma mentis, identità tattica e qualità del gioco espresso, sfiorando la promozione in Serie B al culmine di una combattuta semifinale playoff persa contro il Bari. Con Baldini alla guida, il giovane centrocampista ha collezionato ventinove presenze e tre assist, interpretando il ruolo di interno votato all'impostazione della manovra. nel 4-2-3-1, modulo che costituisce vero e proprio marchio di fabbrica nella carriera del tecnico toscano. Reduce dalla promozione in Serie A conquistata con l'Empoli, annata in cui il ragazzo ha contribuito alla causa, cumulando ventidue presenze nel trionfale torneo cadetto della compagine di Dionisi, Damiani non ha trovato ancora spazio in questa stagione alla corte di Andreazzoli.

Fosforo, piede educato, visione di gioco periferica, intensità e buona dose di dinamismo. Prototipo di playmaker moderno, all'occorrenza schierabile anche da intermedio in una linea mediana a tre, Baldini stima e apprezza particolarmente Damiani e sarebbe ben lieto di accoglierlo in rosa al fine di impreziosire il reparto attualmente a sua disposizione. Con il placet del tecnico, Castagnini avrebbe quindi rotto gli indugi lo scorso weekend, imbastendo sollecitamente una trattativa con l'Empoli e trovando un accordo di massima con il suo omologo Pietro Accardi ed il presidente Corsi.

Prestito fino a giugno 2022, rinnovabile di un'ulteriore stagione in caso di promozione in Serie B. Al vaglio anche l'inserimento di un diritto di riscatto del cartellino in favore del Palermo, con eventuale controriscatto per l'Empoli, da esercitare eventualmente a giugno 2023. Restano da limare alcuni dettagli tra i due club e con l'entourage del calciatore. Il classe 1998 sarebbe ben felice di approdare in una piazza storica e passionale come Palermo, in cui ritroverebbe uno dei tecnici che maggiormente ha contribuito al suo processo di maturazione calcistica. Tuttavia, restano in pressing e monitorano con attenzione l'evoluzione della situazione Catanzaro, Avellino e Piacenza, oltre ad un paio di club di Serie B pronti ad inserirsi nella trattativa. Il Palermo, forte dell'intesa con l'Empoli, si è mosso con buona tempestività e conta di regalare a Silvio Baldini un rinforzo di assoluto rilievo per il centrocampo rosanero.

Seguiranno aggiornamenti...