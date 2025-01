Calciomercato Palermo, Di Chiara vuole solo i rosanero: la situazione

Il Palermo è alla ricerca di tasselli da inserire per migliorare la squadra, dopo un inizio di campionato deludente. In tal senso il ruolo del terzino sinistro potrebbe essere uno dei primi ruoli da rinforzare, con il nome di Di Chiara tra quelli valutati dal Palermo.

Secondo il noto giornalista sportivo Alfredo Pedullà, sul terzino del Parma si è mossa la Salernitana, in cerca di rinforzi per uscire dalla situazione spinosa in cui si trova. Il classe 1993 però al momento ha messo in cima alle priorità i rosanero, avendo il sogno di giocare nella sua città. Situazione che al momento, sottolinea l'esperto di calciomercato, fin qui non sembra avere grossi margini.