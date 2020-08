Calciomercato Palermo, da Mazzitelli ad Agazzi fino a Corazza e Pettinari: ecco tutti gli obiettivi rosanero

Il Palermo ha un’importante sfida per la prossima stagione: vincere la Serie C.

Per questo traguardo il duo dirigenziale formato da Sagramola e Castagnini è disposto a giocarsi tutte le carte e se è il caso a guardare anche alle categorie superiori per mettere in campo centrocampisti e attaccanti di alto livello, senza però lasciarsi prendere troppo dall’entusiasmo e comunque prendendosi del tempo lasciando alcune posizioni scoperte per un po’ se serve.

“A centrocampo il sogno resta Luca Mazzitelli”, si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il club rosanero starebbe infatti provando a convincere il giocatore e il Sassuolo che ne detiene il cartellino. Una trattativa lunga e difficile che vede i due dirigenti impegnati nel trasformare questa idea in qualcosa di reale. Poi c’è Davide Agazzi, centrocampista del Livorno appena retrocesso, ma “intanto in ritiro dovrebbe aggregarsi in prova Fode Mamoudou Doumbouya, centrocampista guineano, classe 2001, ex Primavera Brescia” si legge ancora. In attacco occhi puntati su Simone Corazza e Stefano Pettinari. Per quest’ultimo si tratterebbe di un colpo a tutti gli effetti, dal momento che l’attaccante del Trapani è osservato da diverse società della Serie B, infatti la situazione complicata del club granata che potrebbe non iscriversi al campionato di Serie C ha attirato l’attenzione di alcuni club. L’obiettivo dell’amministratore delegato e del direttore sportivo, dunque, è quello di alzare l’asticella, dunque “le sorprese non sono da escludere”.

