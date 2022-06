Calciomercato Palermo, asse con la Juventus per Brunori e Nicolussi. Castagnini…

Visto il legame creatosi con la piazza siciliana nella splendida cavalcata che ha portato alla promozione in B dei rosanero e considerati i buoni rapporti che intercorrono tra il club di viale del Fante e la Juventus , qualora l'attaccante italobrasiliano non riceva proposte particolarmente allettanti dalla Serie A , la sua priorità è quella di restare in maglia rosanero anche per la prossima stagione agonistica. Il prezzo del cartellino di Brunori è levitato a 5 milioni di euro, dopo l'annata da incorniciare vissuta sotto la guida tecnica di Filippi prima e di Baldini poi.

"Non è un mistero che per programmare il mercato del Palermo bisogna prima chiudere l'affare con il City Group e poi, con un effetto domino, confermare i giocatori in scadenza su cui puntare e poi stabilire come rinforzare la rosa. Ma anche in questi giorni di attesa, la dirigenza rosanero non è rimasta a guardare", si legge. Dal portiere Alessandro Plizzari al centrocampista Marco Brescianini passando per l'attaccante classe 2003 Marco Nasti, giovani talenti del Milan finiti nell'orbita di interesse del ds Castagnini che deciderà di concerto con Baldini su chi puntare per la prossima stagione agonistica. Ma non solo; "anche il centrocampista bianconero Hans Nicolussi Caviglia, che la scorsa stagione era stato girato al Parma, prima di finire poi alla Juventus Under 23, dopo un infortunio al ginocchio", chiosa l'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo".