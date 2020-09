Calciomercato Napoli, il Psg non molla Fabian Ruiz: De Laurentiis irremovibile, ecco quanto costa lo spagnolo

Leonardo e Tuchel hanno idee chiare e palato calcisticamente fine.

Il Paris Saint Germain non molla la pista Fabian Ruiz, anzi tiene costantemente i riflettori puntati e ben accesi saul talentuoso centrocampista spagnolo in forza al Napoli. Duttilità tattica, tempi di inserimento, mancino morbido, tagliente ed educato, l’ex Betis Siviglia costituisce il perfetto prototipo del centrocampista moderno. Giocatore abile in entrambe le fasi, dotato di sagacia, visione di gioco e notevoli capacità balistiche. Le sue conclusioni dalla media distanza hanno spesso tolto le castagne dal fuoco alla compagine partenopea. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport i parigini monitorano con la massima attenzione l’evoluzione del futuro del nazionale spagnolo, anche se l’attuale richiesta del Napoli per il suo cartellino inibisce qualsiasi tentativo repentino di assalto in chiave calciomercato. De Laurentiis è irremovibile: per rilevare il cartellino di Fabian Ruiz a titolo definitivo servono almeno 70 milioni di euro, cifra al momento reputata fin troppo esosa dal ds del Paris Saint Germain, Leonardo.

