Calciomercato Napoli, idea Zaccagni per giugno: De Laurentis ci prova, Inter e Atalanta alla finestra. Le ultime

Spunto di calciomercato in casa Napoli.

Sampdoria, Quagliarella scalda i motori in vista del Napoli: “Segnare allo stadio Maradona stimolo in più”

Con il giro di boa della stagione di Serie A che si avvicina sempre di più, già tante squadre hanno cominciato ad effettuare qualche valutazione sulla propria rosa e sui prossimi possibili acquisti. Tra queste, anche la compagine partenopea, che sembra aver messo gli occhi in maniera decisa su Mattia Zaccagni. Trequartista puro e dalla raffinata classe, il giocatore dell’Hellas Verona è partito fortissimo in questo inizio di campionato, inanellando gol, assist e prestazioni sempre più sopra la media. Questo ha inevitabilmente fatto alzare il livello d’allerta di alcuni top club italiani, interessati fortemente ad un eventuale acquisto del calciatore oggi in maglia scaligera.

Addio Rossi, la moglie di Pablito: “Lui, il Napoli e Ferlaino, ecco come andò. Le lacrime di Paolo per Maradona e quella frase di Tardelli”

Il Napoli del patron De Laurentis avrebbe chiesto informazioni sul cartellino del classe ’95, il cui prezzo si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra di certo non esorbitante, ma che ha rapidamente mosso anche gli staff dirigenziali di Inter e Atalanta, per una momentanea corsa a tre sul numero 20 dell’Hellas. Nessuna trattativa avviata, ma soltanto qualche informazione in più per capire se e quando il trequartista potrà lasciare la compagine gialloblu per andare a rinforzare il reparto offensivo di uno di questi tre top club della Serie A.

Napoli, parla i ct Belga Martinez: “Mertens o Lukaku? Non so chi sia il migliore, ma Dries ha un enorme punto di forza”