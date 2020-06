Calciomercato Napoli, Giuntoli su Boga: “Non siamo gli unici interessati, ma è ancora presto”

Il Napoli chiama Jeremie Boga.

L’attaccante del Sassuolo rappresenterà uno dei nomi caldi della sessione estiva di mercato. Tanti top club su di lui, tra cui anche quello partenopeo. A rivelarlo è stato proprio l’esterno neroverde recentemente: “Ho visto molti nomi di grandi club italiani, sì. Questo è lusinghiero. Quando sento di club come Roma, Napoli, Milan, Inter, Juve, è sempre un piacere. Per ora sono a Sassuolo e mi sto concentrando sul finale di stagione. Voglio raggiungere i miei obiettivi e vedremo cosa succederà l’anno prossimo”. Il promettente classe ‘97, dunque, non rigetta le lodi dei grandi club e attende senza fretta il momento del trasferimento.

Intanto, il Napoli potrebbe essere pronto a mettere sul piatto un’importante offerta. Secondo il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, è però ancora presto per discuterne: “Boga è un giocatore molto bravo che sicuramente non farebbe comodo solo al Napoli. Vediamo. È ancora troppo presto”.



