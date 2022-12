Calciomercato Napoli, colpo in famiglia per l’attacco: si punta su Cheddira del Bari

Il Napoli è pronto ad investire in questo calciomercato invernale per consolidare una classifica di Serie A che già sorride agli azzurri. Uno dei nomi per rinforzare il già roseo reparto offensivo, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe essere quello di Walid Cheddira.

L'attaccante del Bari, seppur non realizzando alcuna rete, si è messo in luce con il Marocco rivelazione dei Mondiali in Qatar. In Serie B, il classe 1998 è il capocannoniere attuale del torneo insieme a Matteo Brunori del Palermo a quota nove reti. Quello tra Napoli e Bari sarebbe a tutti gli effetti un affare "in famiglia", dal momento che i due club sono di proprietà rispettivamente di Aurelio e di Luigi De Laurentiis. Tuttavia, il marocchino resterebbe in prestito in biancorosso fino al termine dell'attuale campionato cadetto prima di vestire eventualmente la maglia del Napoli.