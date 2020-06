Calciomercato Monaco, Glik: “Ho ancora 3-4 stagioni ad alto livello”. Il Torino pensa ad un ritorno

Il futuro di Kamil Glik potrebbe essere nuovamente granata.

Il difensore polacco, legato al Monaco da un contratto che scadrà nel 2021, ha vestito la maglia del Torino dal 2011 al 2016. Prima dell’avventura al club di Urbano Cairo, una parentesi al Bari in prestito dal Palermo. In totale, sei anni trascorsi in Italia. Un periodo lieto nella mente del giocatore, tanto da portarlo a valutare un eventuale ritorno, proprio tra le fila della squadra che gli ha permesso di collezionare ben 154 presenze e 12 reti in Serie A e che, nella prossima finestra di mercato, potrebbe valutare l’ipotesi di riabbracciare un grande ex.

“Sei anni in Italia e quattro in Francia — ha detto Glik ai microfoni di Sport.pl — sono trascorsi velocemente. Adesso ho ancora 3 o 4 anni da giocare a buoni livelli. Poi mi piacerebbe sicuramente tornare definitivamente in Polonia e giocare in un club di prima fascia”.

Coronavirus, Glik: “L’Italia si rialzerà, ecco qual è il mio ricordo più bello in maglia granata. Ritorno a Torino? Se qualcuno mi chiamasse…”