Calciomercato Milan, non solo Ibrahimovic: i rossoneri puntanto Matic, la trattativa con il Manchester Utd…

Il Milan non ha intenzione di fermarsi.

VIDEO Milan, Ibrahimovic re dei record: la media-gol pazzesca di Zlatan, in rossonero meglio di due grandi ex…

I rossoneri hanno bisogno di risalire la classifica dopo una prima parte di stagione davvero negativa e per farlo devono intervenire sul mercato. Il primo passo è stato fatto con l’acquisto di Zlatan Ibrahimovic che rinforzerà il reparto offensivo di Stefano Pioli, adesso servirà fortificare la zona nevralgica del campo. L’idea più allettante sulla quale sta lavorando la dirigenza del Milan, come confermato da Sport Mediaset, è il centrocampista serbo del Manchester United: Nemanja Matic. Il forte centrale di centrocampo dei Red Devils andrà in scadenza nel giugno del 2020 e al momento sta trovando poco spazio tra i titolari. Unico intoppo sarebbe l’ingaggio del calciatore che è pari a 7 milioni di euro a stagione, i rossoneri però potrebbero lavorare su questo aspetto considerando che Matic ha già compiuto 31 anni.

Milan, senti Perinetti: “Ibrahimovic? Un calciatore di spessore, rialzerà i rossoneri. Piatek? Ecco come la penso”