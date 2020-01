Calciomercato Milan, Massara: “Paquetà un professionista, su di lui solo voci. Cessione Rodriguez? Rispondo così”

Parola a Fredric Massara.

In casa Milan sono ore calde in vista delle ultime mosse di mercato, in entrata ed in uscita, da attuare. A pochi istanti dall’inizio del match contro il Brescia, valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, il direttore sportivo rossonero ai microfoni di Sky Sport ha parlato delle situazioni in cui si trovano alcuni dei giocatori alla corte di Stefano Pioli. Tra questi, in particolare, Lucas Paquetà, per sua richiesta oggi escluso dalla lista dei convocati.

“Paquetà — ha detto Massara — è un professionista serissimo e un ragazzo sensibile e responsabile. Si rende conto di non essere al meglio e ha deciso con l’allenatore di restare a Milanello e farsi trovare pronto per la prossima partita. Le trattative sono solo voci, che diventano intense con la fine del mercato. Noi siamo contenti di Lucas, siamo sicuri che possa dare un gran contributo alla squadra. È fisiologico un momento così. Rodriguez? Intanto è in panchina ed è pronto in caso serva che entri. Noi dobbiamo restare concentrati per fare punti qua e continuare sul percorso buono intrapreso. Serve una grande prestazione. Kessie resta”.

