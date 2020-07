Calciomercato Milan, il futuro di Ibrahimovic: ipotesi rinnovo o sogno Hammarby? Zlatan…

Il Milan e Zlatan Ibrahimovic sempre più lontani: il rinnovo non arriverà.

L’attaccante svedese si è ripreso dall’infortunio e nella sfida tra i rossoneri e la SPAL ha giocato uno spezzone di partita in cui però non ha mostrato la migliore condizione fisica. Il possente centravanti scandinavo durante lo stop della Serie A si è allenato con l’Hammarby (club svedese di cui detiene una quota) ed è proprio lì che spera di poter chiudere la propria carriera. La società di Stoccolma è pronta ad accogliere Zlatan che non appena terminerà la stagione di Serie A potrebbe approdare in Allsvenskan a distanza di diciannove anni. Stando alle indiscrezioni riportate da Sky Sport, lo stesso Ibrahimovic avrebbe voglia di appendere gli scarpini al chiodo solo dopo aver giocato nuovamente in patria. Da quando è tornato al Milan ha messo a segno 4 reti (tra campionato e Coppa Italia) e servito un assist.

