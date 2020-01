Calciomercato Milan, fumata nera per Dani Olmo: le commissioni frenano i rossoneri. I dettagli

Il futuro di Dani Olmo è un rebus.

Il giocatore della Dinamo Zanabria sembrava essere vicino al trasferimento ai rossoneri, ma questo pomeriggio la trattativa ha subito una brusca frenata. Le due parti, infatti, non si sarebbero accordate in merito alla cifra che il club di Milano avrebbe dovuto corrispondere agli agenti del giocatore: circa 7 milioni di euro che, secondo quanto riportano i media croati, la società non è disposta a pagare.

La cifra potrebbe essere limata nelle prossime ore, in virtù della volontà delle due società, ma anche del giocatore, di concludere l’affare. La Dinamo Zagabria, in totale, ha chiesto per il giocatore 30 milioni di euro. I rossoneri, in attesa di poter ottenere qualche sconto, stanno tentando di provvedere alla cessione degli esuberi: dopo Fabio Borini, infatti, potrebbero partire anche Suso e Krzysztof Piatek, per fare spazio in rosa. Intanto, Dani Olmo non compare nella lista dei convocati per la gara di domani contro la Slovacko. Il mister dei croati Nenad Bjelica, senza troppi giri di parole, ha ammesso in conferenza stampa che la ragione della mancata convocazione è proprio la trattativa per il trasferimento del giocatore. Un segnale del fatto che, ad oggi, si può ancora trattare.

Barcellona, Dani Olmo sogna blaugrana: “Vorrei andare via adesso, ho solo un obiettivo”