Barcellona, Dani Olmo sogna blaugrana: “Vorrei andare via adesso, ho solo un obiettivo”

Dani Olmo vuole il Barcellona.

Il giovane talento di proprietà della Dinamo Zagabria, cresciuto nella cantera blaugrana, sta disputando una stagione ad alto livello e adesso sogna di poter indossare la maglia dei catalani. Il classe ’98 ambisce a trovare spazio nei 23 che Luis Enrique porterà a Euro 2020, come conferma lo stesso calciatore spagnolo nel corso di un’intervista rilasciata a l’Esportiu.

“Non so se il Barcellona mi vuole ora o al termine della stagione, è una cosa della quale si occupano i miei rappresentanti. Se ci sarà l’accordo tra i club è meglio andare via ora. Il mio obiettivo è andare agli Europei e sarà difficile farcela giocando solamente una competizione minore. E poi non voglio solo andare agli Europei, ma anche continuare a migliorare. Mi sento pronto per fare un passo in avanti”.