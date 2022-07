Calciomercato, Lucca beffa i rossoblù e va all’Ajax: lite Bologna-Pisa

Gli olandesi - come sottolineato da La Gazzetta dello Sport - hanno studiato Lucca approfonditamente, dando vita ad una serie di contatti con il Pisa e con manager del calciatore. Il tutto condito, però, anche lunghe pause di riflessione che hanno messo nelle condizioni il Bologna di portarsi ad un passo dal chiudere l'accordo . Nella giornata di martedì, infatti, il club rossoblù aveva già raggiunto l'intesa con il Pisa per assicurarsi le prestazioni di Lucca: un'operazione da circa 8 milioni + bonus.

Giovedì, però, all’improvviso, l’Ajax è tornato a bussare alla porta del club toscano per chiudere l’accordo. Stesse cifre rispetto a quelle concordate con il Bologna, anche se il prestito (1,5 milioni) è a un prezzo più alto. Proposta impossibile da rifiutare per Lucca che, a quel punto, ha dato il suo benestare per il trasferimento in Olanda. Per lui contratto di un anno più altri quattro se sarà riscattato dall’Ajax.