Calciomercato Lione, il patron Aulas: “Se ci sarà la possibilità di acquistare Benzema, lo faremo”. I dettagli

Il patron del Lione, Jean-Michel Aulas, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘RMC Sport’ ha parlato dell’ottima situazione che sta vivendo il club francese, ma non solo. La compagine guidata da Rudi Garcia si trova infatti al secondo posto nella classifica di Ligue 1, con un distacco di due lunghezze dai rivali del Paris Saint Germain attualmente terzi. Il team di Mauricio Pochettino però alza il prestigioso trofeo al cielo da ben tre anni consecutivi e, di certo, continua a sognare in grande anche nel corso di questa stagione agonistica. Lo sa bene Aulas ed è per questo che, nell’intervista rilasciata, ha parlato di un colpo di calciomercato che potrebbe cambiare le carte in tavola della prossima stagione del massimo campionato francese.

Il nome del giocatore che, con il proprio talento e l’infinita classe, potrebbe riuscire a spostare gli equilibri è quello di Karim Benzema. Infatti l’ex agente del forte attaccante in forza al Real Madrid di Zinédine Zidane, Karim Djaziri, ha dichiarato in un’intervista che il giocatore classe 87′ vorrebbe tornare in Francia ed in particolare avrebbe molto a cuore giocare nel nuovo stadio del suo ex club, il Lione. La risposta di Aulas è prontamente arrivata sulla prestigiosa televisione francese: “So che ci sono stati contatti con Benzema la scorsa stagione. È stato con Juninho. Se ci sono le condizioni per permettere a Karim di tornare al Lione, ovviamente troveremo una soluzione. Non è mai stato nel nuovo stadio e sarebbe un sogno per i nostri tifosi vederlo giocare qui. Tutto dipende dai risultati ottenuti con il Real Madrid ”, ha concluso il presidente del club francese. Seguiranno aggiornamenti..

