Calciomercato Juventus: per Suarez l’ultimo ostacolo. Ecco quando potrebbe vestire la maglia bianconera

Si accorciano le distanze tra Luis Suarez e la Juventus.

Infatti, il giocatore, dopo avere regolarizzato la sua posizione come cittadino italiano ed acquisito lo status di comunitario, dovrebbe firmare il contratto con la Vecchia Signora lasciando definitivamente Barcellona. Ma prima deve superare l’esame di italiano che dovrebbe sostenere giovedì, questo gli consentirà di avvicinarsi sempre più al traguardo cittadinanza e di conseguenza ai bianconeri. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, Suarez tra 10 giorni circa potrebbe arrivare già a Torino, considerato che l’accordo tra il club e il giocatore c’è già da tempo. L’uscita dal club catalano, dunque, sembra essere scontata anche se il bomber ha ancora in essere un ricco contratto fino al 2021, ma i bianconeri riconosceranno al Barcellona dei bonus al raggiungimento di determinati obiettivi. Per lui comunque, in termini di ingaggio, 10 milioni netti per 3 anni, bonus inclusi.

Tuttavia i bianconeri, se qualcosa non dovesse andare per il verso giusto hanno pronto il piano B, che porta il nome di Edin Dzeko. Dunque, se dovessero sorgere problematiche inattese per Suarez, via libera per il bosniaco, specie se la Roma dovesse presto chiudere per Milik, si legge su itasportpress.

Calciomercato, rompicapo bomber: c’è l’accordo Napoli-Roma per Milik, Juventus tra Suarez e Dzeko. L’Inter…

Juventus, Marchisio promuove Pirlo: “Potrà crescere molto, ecco come. Suarez o Dzeko? Ecco chi preferisco”