Calciomercato Juventus, nuovo nome nel mirino: Zapata è l’obiettivo per l’attacco. La situazione

Nuovo nome sul taccuino del ds Fabio Paratici.

Con la sessione di mercato alle porte, la Juventus pensa al futuro in vista dell’inizio della prossima stagione. L’obiettivo numero uno per l’attacco, presto orfano – salvo clamorosi colpi di scena – dell’ex Napoli Gonzalo Higuain, è rappresentato dal colombiano dell’Atalanta Duvan Zapata: nome assai gradito al neo tecnico bianconero Andrea Pirlo. Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza piemontese, avrebbe già effettuato un sondaggio per sondare l’effettiva fattibilità dell’operazione. Zapata, infatti, rappresenta un obiettivo concreto per la Juventus, che avrebbe già messo sul piatto una proposta ufficiale per assicurarsi le prestazioni del colombiano: 30 milioni di euro più il cartellino di Perin. Offerta prontamente rimandata al mittente dall’Atalanta, che valuta il cartellino del giocatore ben 80 milioni di euro: cifra, a sua volta, ritenuta fin troppo elevata dalla “Vecchia Signora”. Nonostante le parti siano ancora distanti, è facile pensare che la Juventus possa nuovamente tornare all’attacco con un rilancio corposo che preveda un’altra contropartita tecnica.