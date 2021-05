Calciomercato Juventus, i possibili scenari per il futuro di Buffon: dal Benfica al Siviglia

Rebus Gianluigi Buffon.

Juventus, Buffon sul futuro: “Ho bisogno di riflettere, continuerò solo in un caso”

Il portierone classe 1978 sta vivendo ore intensissime per capire quel che sarà il proprio futuro. Dopo la conquista del pass per la prossima Champions League con la maglia bianconera alla corte di Andrea Pirlo, Gianluigi Buffon sta iniziando a pensare al proprio avvenire. L’intenzione dell’ex Paris Saint Germain sarebbe quella di continuare a calcare manti erbosi in giro per il mondo e molti top club vorrebbero avvalersi del cartellino di uno dei migliori estremi difensori in circolazione.

Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, il Benfica sarebbe in pole per avvalersi delle prestazioni tecnico-tattiche dell’ex portiere della Nazionale italiana. La squadra portoghese si è qualificata ai preliminari di Champions League e, pertanto, potrebbe dare l’opportunità a Buffon di continuare a calcare pregiati palcoscenici.

Monza, delusione per l’eliminazione: Galliani pensa a Buffon? Social scatenati

Secondo il noto quotidiano l’ormai ex portiere della Juventus avrebbe offerte anche dagli spagnoli del Siviglia e dai greci dell’Olympiakos Pireo. Seguiranno aggiornamenti sul futuro di Gianluigi Buffon..

Juventus, l’addio di Buffon: “Ho dato tutto, credo di aver dimostrato una cosa”