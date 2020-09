Calciomercato Juventus, conto alla rovescia per Suarez: c’è un ultimo ostacolo da superare…

Luis Suarez ha le idee chiare. Si attende soltanto che l’uruguaiano completi l’iter burocratico e documentale per sancire il matrimonio con la Juventus.

Infatti, il bomber uruguaiano sta ultimando le pratiche per acquisire il passaporto italiano ed ottenere lo status di comunitario, definiti questi dettagli l’operazione con i bianconeri dovrebbe andare a buon fine. Un’intesa che sembra diventare sempre più solida grazie anche ai contatti quotidiani tra il club campione d’Italia e il giocatore 33enne.

L’uscita dal club catalano, con il quale il bomber ha ancora in essere un ricco contratto fino al 2021, sarà praticamente da svincolato, in stile Rakitic, i bianconeri riconosceranno al Barcellona dei bonus al raggiungimento di determinati obiettivi. Per lui in termini di ingaggio un’intesa totale con i campioni d’Italia, 10 milioni netti per 3 anni, bonus inclusi. Adesso tocca al giocatore 33enne mettersi in regola con il passaporto, visto che lenorme vigenti in Liga sono differenti rispetto a quelle della Figc, e la “Vecchia sognora” ha già occupato le due caselle per giocatori extracomunitari con il brasiliano Arthur e l’americano McKennie.

