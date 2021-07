Calciomercato Inter, si spinge per Nandez: i nerazzurri hanno una strategia

Inter e Cagliari proseguono la trattativa per Nahitan Nandez, centrocampista uruguaiano classe 1995 di proprietà dei rossoblu. Ecco tutti i dettagli, dal rebus sulla formula alle contropartite

Il nome di Nahitan Nandez è il primo sulla lista di Beppe Marotta per sostituire Achraf Hakimi, ceduto al Paris Saint-Germain per 60 milioni. Nell'affare che porterebbe l'uruguaiano a Milano, è stato inserito anche Radja Nainggolan, a Cagliari nell'ultima stagione ma di proprietà dell'Inter, che sfrutterebbe la voglia di partire del belga per arrivare all'uruguaiano.

Come riporta Tuttomercatoweb, nel pomeriggio della giornata di oggi si è svolto un summit a Milano tra il ds del Cagliari, Stefano Capozucca, accompagnato da Andrea Cossu, e la dirigenza nerazzurra. In seguito lo stesso dirigente ha incontrato l'intermediario Edoardo Crnjar nel centro del capoluogo lombardo. La trattativa fra i club procede positivamente, si lavora tra le parti per limare i dettagli legati alla formula del trasferimento. I nerazzurri avrebbero offerto un prestito oneroso con diritto di riscatto, di contro il Cagliari vorrebbe monetizzare subito la cessione dell'ex Boca Juniors. La richiesta del ds Capozucca e della dirigenza sarda è di circa 30 milioni di euro, inserendo nella trattativa anche Nainggolan, il giovane Lucien Agoumè e Andrea Pinamonti.

Nahitan Nandez è arrivato a Cagliari nel 2019, provenendo dal Boca Juniors. Con la squadra isolana ha collezionato 67 presenze e 4 gol, contribuendo alle salvezze ottenute in questi due anni dai rossoblu, divenendo anche idolo della tifoserie cagliaritana per l'energia e l'impegno profuso in campo, la cosiddetta "garra"