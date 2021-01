Calciomercato Inter, possibile il ritorno di Eder: tutto sulle cessioni di Eriksen e Pinamonti. Esposito…

L’Inter e la questione attaccante.

VIDEO Inter, Cassano show su Bobo Tv: “Pellè il bomber per Conte? Non scherziamo!”

Si continuano a vociferare le più disparate soluzioni per il vice Lukaku. L’ultima idea della dirigenza nerazzurra sembrerebbe portare ad un clamoroso ritorno di Eder, che ha già vestito la maglia dell’Inter siglando 12 reti in 76 presenze dal gennaio 2016 al giugno 2018.

Si tratterebbe di un operazione tutta in ‘casa’ Suning, visto che l’attaccante attualmente è in forza al Jiangsu. Prese inoltre in considerazione le difficoltà nel quale per ora riversa tutto il calcio italiano, a causa dei mancati introiti ai botteghini, Eder potrebbe essere un colpo low cost molto interessante. Non per ultimo Antonio Conte conosce bene il calciatore in quanto è stato proprio lui a portarlo in Nazionale nel marzo del 2015.

A tutto Nainggolan: “Conte mi ha ferito. Juventus? A vincere con i più forti non mi diverto”. E su Zaniolo…

Inoltre, secondo quanto riportato dal portale Gianlucadimarzio.com, il club nerazzurro potrebbe rilevare il contratto del calciatore classe ’86 intorno ai 5 milioni lordi. Una cifra che chiaramente supera il nuovo salary cap del calcio cinese, che pone un tetto massimo di 3 milioni lordi agli ingaggi.

Tutto però passa dal fronte uscite: al club di Suning non è ancora arrivata alcuna offerta ufficiale per il cartellino del fuoriclasse danese. Su Andrea Pinamonti invece sembra esserci l’interessamento dell’Eintracht Francoforte – destinazione non gradita dal giovane attaccante italiano -, e soprattutto una richiesta del Benevento che presto avrà un contatto diretto con l’Inter: si tratterebbe di un prestito con diritto di riscatto.

Infine, Sebastiano Esposito, non contento dello spazio che si sta ritagliando, potrebbe tornare dopo l’esperienza alla Spal e a quel punto il club valuterà di nuovo quale potrà essere il suo futuro.