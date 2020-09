Calciomercato Inter, Pinamonti: “Futuro? Non ho ancora parlato con Conte, ma una cosa è certa”

Andrea Pinamonti fa ritorno all’Inter.

Dopo essere stato al Genoa per un anno, dove ha collezionato tra campionato e Coppa Italia 34 presenze e 7 gol, l’attaccante classe ’99, è tornato a vestire la maglia del club che ha consacrato la sua maturazione calcistica. Nella giornata di ieri, il calciatore nativo di Cles – in Trentino-Alto Adige – ha sostenuto le visite mediche di rito. Adesso, dunque, resta da capire se Pinamonti si aggregherà effettivamente al gruppo guidato da Antonio Conte, oppure se verrà mandato in prestito per giocare con maggiore continuità. La palla passa nelle mani della dirigenza nerazzurra.

“Visite mediche terminate, è andato tutto bene e sono contento di questo. Adesso penserò a lavorare sul campo. Il mio obiettivo è crescere e migliorare ogni anno, dando il massimo. Se resto all’Inter? Bisognerà parlare con la società e il mister, io cercherò di dare il massimo per convincere tutti e far vedere che posso fare il mio. Se mi aspettano per allenarmi alla Pinetina? Non oggi, ora vedrò il programma e da domani in teoria si inizia. Non ho ancora parlato con Conte, non sono arrivato stamattina da Genova, è stata una cosa veloce, una giornata molto impegnativa, ma una cosa è certa: darò il massimo in campo“, queste le prime parole di Pinamonti alla stampa presente.

