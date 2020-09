Calciomercato Inter, c’è l’accordo con Vidal ma il cileno non arriva: tutti i dettagli ed il motivo dell’attesa…

Il futuro di Arturo Vidal. Il trasferimento del cileno in nerazzurro sembra ormai cosa fatta con l’Inter, ma l’ex Juventus tarda ad arrivare alla Pinetina.

Il centrocampista, dato in partenza in questi giorni per Milano, questa mattina si è regolarmente allenato con il Barcellona, mentre Antonio Conte lo aspetta con ansia per poterlo integrare quanto prima nell’organico della sua Inter. Dietro questa snervante attesa potrebbe esserci un diktat di Suning che vuole che vuole che si rispetti la linea concordata: quella che prevede l’uscita di un giocatore prima di ufficializzare l’ingaggio di Vidal. A lasciare sollecitamente il club milanese potrebbe essere Diego Godin, anche lui in attesa di sbloccare i dettagli della trattativa tra Inter e Cagliari. Sul matrimonio professionale tra il centrocampista cileno e l’Inter non ci sono comunque dubbi di sorta, proprio per questo la dirigenza nerazzurra ha rassicurato il giocatore garantendogli che è già pronto per lui un contratto biennale., Nessun ripensamento quindi da parte del club o del giocatore del Barcellona. Vidal sarà presto un nuovo centrocampista dell’Inter.

