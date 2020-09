Calciomercato Genoa, ok Zappacosta: c’è l’accordo con il Chelsea. Quasi fatta per Pjaca, la situazione

Calciomercato in continuo fermento in casa Genoa.

Calciomercato Inter, derby Genoa-Sampdoria per Candreva: futuro tra Maran e Ranieri per l’esterno

La dirigenza rossoblù, dopo avere ufficializzato in squadra l’ingresso dei nuovi calciatori, quali Czyborra, Zajc, Goldaniga, Asoro, Melegoni e Badelj, ha nelle sue mire un altro obiettivo per rinforzare la rosa a disposizione di mister Rolando Maran. Incassato il ‘no’ di Karsdorp – che alla fine ha scelto di rimanere a Roma -, il direttore sportivo, Daniele Faggiano, starebbe infatti lavorando per provare a portare a Genova l’esterno offensivo della Juventus, Marko Pjaca, che a metà della scorsa stagione ha giocato in prestito all’Anderlecht, collezionando 4 presenze e realizzando una rete.

Calciomercato Genoa, Faggiano scatenato: oggi la firma di Badelj, nel mirino anche Pjaca. I dettagli

Nelle prossime ore invece, Davide Zappacosta sbarcherà in città per sostenere le visite mediche di rito e porre la firma sul nuovo contratto. Il Chelsea, che detiene il cartellino del difensore classe ’92, senza esitare ha dato l’ok così come lo stesso calciatore che presto dunque vestirà la casacca rossoblù.

Calciomercato Inter, derby Genoa-Sampdoria per Candreva: futuro tra Maran e Ranieri per l’esterno