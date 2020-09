Calciomercato Genoa, Faggiano scatenato: oggi la firma di Badelj, nel mirino anche Pjaca. I dettagli

Una domenica da protagonista per il Genoa che sta spingendo per rinforzare la squadra prima dell’inizio del campionato.

Chi è in procinto di firmare un contratto che lo legherà al Grifone a titolo definitivo per i prossimi tre anni è Milan Badelj, centrocampista classe 1989 di proprietà della Lazio. Impegnato nell’ultima stagione con la Fiorentina, il giocatore ha collezionato nella prima parte della stagione 24 presenze e realizzato una rete. Tuttavia, da gennaio in poi, dopo il lockdown, il croato ha accumulato solo tre presenze contro Lazio, Cagliari e Inter.

Ma non solo; secondo quanto riportato dalla redazione di SkySport, chi tornerà a vestire la maglia rossoblù è anche l’ex difensore del Palermo, Edoardo Goldaniga. In arrivo rispettivamente da Atalanta e Arezzo sono, invece, il classe 1999 Filippo Melegoni (prestito biennale con obbligo di riscatto) e l’esterno offensivo classe 1998, Giuseppe Caso (titolo definitivo). Ma non è finita qui: nelle ultime ore, infatti, è arrivata anche l’ufficialità di Zajc. A comunicarlo è stato lo stesso Fenerbahce, con lo sloveno che nonostante il suo arrivo non fosse stato ancora annunciato, è ugualmente sceso in campo nell’amichevole persa contro il Parma.

Inoltre, il club di Enrico Preziosi potrebbe chiudere nelle prossime ore per Karsdorp sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a sette milioni di euro legato al numero di presenze del giocatore. Infine, il Genoa avrebbe puntato gli occhi anche su Marko Pjaca, attaccante di proprietà della Juventus che nella seconda parte della scorsa stagione era approdato in Belgio, all’Anderlecht.

