Calciomercato Foggia, l’ex Palermo Odjer nel mirino di due squadre di Serie C

Moses Odjer potrebbe lasciare Foggia dopo una sola stagione. La compagine del patron Canonico ha sfiorato la promozione in Serie B negli scorsi playoff, persi in finale contro il Lecco di Luciano Foschi. Dimissioni di Delio Rossi a parte, la formazione rossonera non ha ancora selezionato ufficialmente il suo prossimo allenatore ed il calciomercato in entrata fatica a prendere forma. Ecco, quindi, lo spazio alle uscite. L'ex centrocampista del Trapani, dopo aver totalizzato ventisette presenze ed un assist nello scorso campionato di Lega Pro, è vicino all'addio ai satanelli. Moses è nel mirino - secondo TuttoC - di Juve Stabia e Audace Cerignola, entrambe squadre presenti nel girone C di Serie C.