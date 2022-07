Foggia, Odjer saluta Palermo: “E’ stato un onore, promozione in B sogno realizzato”

Per Moses Odjer l 'avventura con il Palermo è definitivamente conclusa. Dallo scorso 30 giugno il centrocampista ghanese era un calciatore libero da ogni vincolo contrattuale. Per il classe 1996 adesso si tratta dell'inizio di un nuovo percorso, quello da affrontare con la maglia del Foggia dell'ex rosanero Roberto Boscaglia . Per Odjer due stagioni vissute in seno al club di viale del Fante, con 59 presenze totali e la gioia di aver preso parte al progetto vincente targato Silvio Baldini , con la cavalcata dei rosa nei playoff promozione di Serie C 2021-2022 . Il mediano ex Trapani e Salernitana , si appresta ad iniziare la sua nuova avventura con la maglia dei satanelli, club con il quale nelle scorse ore si è legato fino al giugno 2024. Prima di prendere parte al nuovo corso professionale in rossonero, Odjer ha voluto salutare il Palermo ed palermitani, attraverso un post Instagram pubblicato sul suo profilo personale.

"Grazie Palermo, grazie mille per tutto. Un viaggio iniziato a settembre 2020 e terminato a giugno con un sogno realizzato: la promozione in serie B. Non dimenticherò mai le emozioni entrando al Barbera.. nei momenti belli e momenti brutti voi tifosi ci siete sempre stati.. grazie per avermi dato l’onore di indossare la maglia RosaNero, ho lottato con tutto me stesso per onorarla fino all’ultima goccia di sudore. Grazie per l’amore e la gratitudine che mi avete dato. Non vi dimenticherò mai, grazie Palermo, grazie Palermitani💗 🖤GRAZIE. GRAZIE. GRAZIE 💗🖤🦅"