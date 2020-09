Calciomercato Fiorentina, Pradè senza filtri: “La verità su De Rossi e Dzeko e il futuro di Chiesa e Milenkovic. Borja Valero…”

Daniele Pradè ed il mercato della Fiorentina.

Il direttore sportivo del club viola è stato protagonista di una lunga ed esaustiva conferenza stampa nel corso della quale si è focalizzata sul presente ed il futuro della società toscana, focalizzando linee guida e strategia della campagna trasferimenti attualmente in corso. Da De Rossi ad Edin Dzeko al futuro dei gioielli Chiesa e Milenkovic, passando per la suggestione Borja Valero, il dirigente ex Roma non ha lesinato spunti giornalisticamente interessanti ai cronisti presenti.

“Su Daniele De Rossi non c’è mai stato mai nulla. Stiamo parlando di voci circolate durante il lockdown, non è attualità… Attaccanti? Se puoi vai a prendere Dzeko, che è uno che ti fa la differenza e non a caso lo vogliono tutti anche se ha 34 anni. Siamo convinti di avere una squadra forte, che può dare soddisfazioni, grazie ad un mercato importante fatto a gennaio. Non dico che ora il nostro mercato è chiuso ma crediamo che sia già una Fiorentina competitiva. Crediamo così tanto ai nostri giocatori da non mettere nessuno in vendita. Noi vogliamo tenere tutti, da Chiesa a Milenkovic. Su Federico il presidente Commisso è stato chiaro, il ragazzo potrebbe andarsene solo davanti a offerte congrue ma ad oggi queste condizioni non ci sono, Chiesa si sta comportando benissimo e oggi è un giocatore forte della Fiorentina. Forse il rinnovo di Milenkovic può apparire il più difficile ma lui sa cosa pensiamo, è un difensore fortissimo ed è già in una squadra forte. Ritorno di Borja Valero? Di sicuro è uno dei giocatori migliori che abbia mai preso”.

