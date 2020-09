Calciomercato Fiorentina, Borja Valero potrebbe tornare a vestire la maglia viola: i dettagli

Il centrocampista spagnolo Borja Valero potrebbe tornare a Firenze.

Queste le ultime provenienti dalla Fiorentina che è alla ricerca di un profilo simile a quello del giocatore spagnolo, svincolato dopo l’addio all’Inter e che potrebbe tornare a vestire la maglia viola a distanza di tre anni. Il centrocampista, infatti, è rimasto molto legato alla squadra in cui ha giocato tra il 2012 e il 2017 realizzando 17 reti per un totale di 212 presenze.

Il procuratore è in arrivo in Italia per studiare la situazione. Intanto, Borja Valero ha già rifiutato il Genoa e messo in standby il Verona, scrive il portale GianlucadiMarzio.com. Tuttavia, per chiudere la trattativa i viola dovranno liberare uno slot nella metà del campo per il classe ’85, posto occupato dal neoacquisto Bonaventura, ma potrebbe esserci un ritorno di fiamma tra il giocatore spagnolo e il club gigliato.

Calciomercato Fiorentina, ag. Borja Valero: “Rinnovo con l’Inter? Vuole chiudere la carriera in Italia”

Calciomercato Fiorentina, pronti due colpi a centrocampo: Torreira e Bonaventura nel mirino della dirigenza viola