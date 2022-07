Calciomercato City Group, Castellanos passa dal New York City al Girona

Valentin Castellanos è un nuovo calciatore del Girona

⚽️

Colpo del Girona in vista dell'imminente stagione di Liga, che la compagine catalana dovrà affrontare da neopromossa. Il club spagnolo, di proprietà del City Football Group, si assicura Valentin Castellanos, attaccante argentino proveniente dal New York City, altra società facente capo alla holding di Mansour.

Castellanos lascia l'MLS dopo cinque stagioni con la maglia del NY, con cui ha collezionato 115 presenze e 53 gol, laureandosi anche capocannoniere lo scorso anno.

DI seguito il comunicato del Girona FC:

"Valentín Castellanos, capocannoniere della Major League Soccer (MLS), rafforzerà l’attacco del Girona FC nel ritorno della squadra in Prima Divisione. Il giocatore argentino, 23 anni, arriva in prestito dal New York City FC, fino a fine stagione. Conosciuto come Taty Castellanos, ha iniziato la sua carriera nell’accademia giovanile dell’Università del Cile da dove si è trasferito al Montevideo City Torque nel luglio 2017. Dopo aver giocato lì per una stagione in prestito, nel novembre 2018 ha firmato per il New York City FC, compiendo un nuovo passo nella sua evoluzione calcistica.

Il nuovo giocatore del Girona FC ha mostrato il suo talento da gol la scorsa stagione quando ha segnato 23 gol in 36 partite tra campionato e Coppa America. Questo numero lo ha posizionato al vertice dei capocannonieri del campionato, vincendo la Scarpa d’Oro MLS. Castellanos è stato anche nominato giocatore dell’anno 2021 dell’American League e, inoltre, ha vinto il primo titolo nella storia di New York City vincendo la competizione. Nazionale Under 23 dell’Argentina, in questa stagione ha mantenuto il capocannoniere con 13 gol in 16 partite.

Castellanos ha segnato 53 gol e distribuito 19 assist in 115 presenze nella stagione regolare tra la MLS ei playoff della MLS Cup con il NYCFC. Castellanos è anche il secondo giocatore nella storia del NYCFC a segnare oltre 50 gol per il club. È anche diventato l’unico giocatore nella storia del club a segnare quattro gol in una singola partita durante la vittoria per 6-0 del club sul Real Salt Lake all’inizio di questa stagione."