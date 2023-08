Calciomercato Catania, nel mirino Di Carmine per l’attacco. L’ex Perugia…

Il Catania ha bisogno di un attaccante da inserire in rosa in vista della prossima stagione di Serie C. Il direttore sportivo dei siciliani, Antonello Laneri, sta setacciando le opzioni spendibili sul mercato in tal senso ed ha individuato nel profilo di Samuele Di Carmine, ex Hellas Verona e Juve Stabia, oggi reduce da un'annata con la maglia del Perugia, la soluzione ideale per far compiere il salto di qualità alla fase offensiva della squadra di Tabbiani.