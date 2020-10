Calciomercato Cagliari, ultima chance per Nainggolan: agente nelle sede dell’Inter per sbloccare l’affare

Ore calde per il ritorno di Radja Nainggolan a Cagliari.

Resta nebuloso il futuro del centrocampista di proprietà dell’Inter Radja Nainggolan. Se da un lato i nerazzurri sono scesi da 15 a 12 milioni e sono decisi a non andare oltre i 10, il Cagliari, ritiene la cifra fin troppo elevata. La società sarda – nel frattempo – ha già trovato l’accordo con il giocatore, che in più occasione aveva manifestato il suo desiderio di vestire ancora la maglia rossoblù.

Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, proprio in queste ore, l’agente del belga Alessandro Beltrami avrebbe raggiunto la sede nerazzurra per fare il punto sul futuro del suo assistito. L’obiettivo del procuratore, infatti, è quella di sbloccare la trattativa per permette all’ex Roma di approdare in Sardegna.