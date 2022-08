Calciomercato Cagliari, soffiato al Brescia Mancosu: a breve le visite mediche

Clamoroso in casa Brescia! Marco Mancosu non arriverà alla corte di Josep Clotet. Il trequartista sardo ha deciso nelle ultime ore di tornare nella sua terra d'origine e di accasarsi al Cagliari di Liverani. L'ex Spal svincolatosi di recente dal club estense, ritroverebbe in rossoblù come allenatore il mister classe 1976 con cui ha condiviso il periodo dell'apice della sua carriera, quello di Lecce, in cui riuscì prima a conquistare una promozione in A da protagonista, e poi di arrivare a siglare ben 14 marcature nella massima serie italiana l'anno dopo, nonostante la mancata salvezza del club pugliese.