Calciomercato Cagliari, piazzato il colpo Pjaca: il talento croato arriva dalla Juventus. I dettagli

Il Cagliari schiaccia l’acceleratore per arrivare a Marko Pjaca.

Il calciatore di proprietà della Juventus era arrivato in quel di Torino come una promessa del calcio croato, ma complice un infortunio non è mai riuscito ad esaltarsi. I prestiti a Fiorentina e Schalke 04 gli hanno solamente fatto accumulare esperienza, il rendimento infatti non troppo soddisfacente gli ha negato di cercare spazio in bianconero. Il talento classe ’95 è adesso a un passo dal firmare un nuovo contratto con il Cagliari che vorrebbe chiudere l’operazione nelle prossime ore e regalare Pjaca a Rolando Maran. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport per il suo approdo in Sardegna mancherebbero solo gli ultimi dettagli, la trattativa è strutturata sulla base del prestito con diritto di riscatto (1,5 milioni subito più 12 al termine della stagione).