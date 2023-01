Calciomercato Cagliari, Nainggolan è in città: la situazione

Quello dell'allenatore ex Samp, in tal senso, potrebbe non essere l’unico ritorno nell’isola. Dopo circa due stagioni in Belgio, all'Anversa, Nainggolan sembrerebbe vicino a fare il suo ritorno in rossoblù. Il centrocampista, infatti, dal primo febbraio potrà essere tesserato liberamente. Si tratterebbe del terzo ritorno al Cagliari per il belga, che ha già vestito la maglia dei sardi in tre occasioni: dal 2010 al 2014, nella stagione 2019-20 e da gennaio a giugno 2021.