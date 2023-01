Calciomercato Brescia, si ferma la trattativa per Sibilli del Pisa. I dettagli

Si ferma per il momento la possibilità di vedere Giuseppe Sibilli al Brescia . Il centravanti del Pisa , secondo quanto riportato da Bresciaoggi non sembra convinto della proposta avanza dalla formazione guidata da Josep Clotet , che pare esser intenzionata ad affondare il colpo a titolo definitivo. Dall'altra parte, il classe 96' preferirebbe una cessione con la formula del prestito, per poi decidere il proprio futuro a sei mesi di distanza.

Nel frattempo si muovono sottotraccia le altre contendenti. Frosinone, Venezia e Benevento sembrano pronte ad accontentare le richieste del giocatore nerazzurro e completare i rispettivi reparti d'attacco. Soprattutto per quanto concerne i lagunari e le streghe, due formazioni impantanate nella lotta per non retrocedere, nonostante possano vantare di un organico di tutto rispetto. Per questo motivo, l'inserimento di un attaccante come Sibilli, potrebbe non poco favoreggiare la risalita. Si resta in attesa di aggiornamenti...