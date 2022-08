Calciomercato Brescia, Bisoli ritenuto incedibile. Rinnovo vicino con le “rondinelle”

Il Brescia spinge per il rinnovo di Bisoli. Profilo vagliato anche dal Palermo

Quello di Dimitri Bisoli è stato uno dei profili vagliati da Leandro Rinaudo, direttore sportivo del Palermo, per rinforzare ulteriormente il reparto di centrocampo ma solo nel caso in cui la trattativa per Dario Saric dell'Ascoli si fosse arenata.