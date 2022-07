Calciomercato Bologna, per l’attacco fari puntati sull’ex Palermo Lucca. Il punto

Possibile approdo al Bologna per l'ex Palermo Lorenzo Lucca

Sirene provenienti dalla Serie A per Lorenzo Lucca. Stando a quanto riportato da gianlucadimarzio.com, il Bologna avrebbe messo nel mirino l'attuale attaccante di proprietà del Pisa. Il DS dei rossoblù, Marco Di Vaio, è alla ricerca di un bomber che per caratteristiche può implementare la cifra tecnica e fisica del pacchetto offensivo rossoblu. L'ex Palermo - protagonista assoluto all'inizio della scorsa stagione di Serie B con sei reti realizzate - è seguito da diverse squadre tra cui il Sassuolo. La trattativa con il Bologna sembra, però, aver imboccato la giusta strada affinché si possa raggiungere un accordo tra tutte le parti chiamate in causa. Seguiranno ulteriori aggiornamenti...