Calciomercato Bari, pressing del Napoli su Caprile: anche il Benfica sul portiere

Dopo sei mesi di alto livello per Elia Caprile, è forte l'interesse del Napoli. Il portiere del Bari dopo il suo addio al Leeds United in estate, è approdato in maglia biancorossa, con cui è riuscito a tirar fuori tutto il suo potenziale, in termini di affidabilità e carisma, aggiungendo valore all'ottimo girone d'andata condotto dai galletti. Secondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com, l'affare che vedrebbe approdare il portiere italiano al club partenopeo non è in dirittura d'arrivo, ci sarà ancora da discutere con l'entourage dell'estremo difensore, con cui non c'è ancora un'intesa.