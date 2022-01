Calciomercato Bari, l’ex Palermo Di Gennaro in uscita? Il Cesena sulle sue tracce

Davide Di Gennaro torna in orbita Cesena, club del quale ha già indossato la maglia nella scorsa stagione agonistica

Il Bari di Michele Mignani sta letteralmente dominando il Girone C di Serie C. Quarantaquattro punti in classifica e sette lunghezze di distacco dal Monopoli di Alberto Colombo, seconda della classe. Chi ha trovato poco spazio nella prima parte di annata vissuta a tinte biancorosse è Davide DiGennaro. L'ex calciatore di Palermo, Lazio e Cagliari ha racimolato 6 mere presenze per un totale di 170' in campionato.