Calciomercato Bari, il bomber Cheddira ad un passo dal Frosinone passando da Napoli

Il Frosinone per l'ormai imminente Serie A punta su Walid Cheddira . L'ex Parma l'anno scorso è stato il trascinatore della squadra di Michele Mignani che ha sfiorato il sogno di salire in massima serie. La punta marocchina, infatti, ha realizzato 17 reti e 7 assist in 35 gare tra regular season a playoff in B .

Il Napoli ha deciso di puntare su Walid Cheddira ma non per questa stagione. Il quasi naturale passaggio tra i due club della famiglia De Laurentiis si concretizzerà a ridosso dell'avvio del campionato ma il marocchino non vestirà subito di azzurro, bensì di gialloazzurro. Infatti come riporta la Gazzetta dello Sport, il Frosinone sarà la squadra che lo lancerà da protagonista in Serie A, grazie ad un prestito a titolo temporaneo da parte del club partenopeo. Non è la prima volta che il Napoli preleva i talenti biancorossi, ricordando che uno dei primi è stato il portiere Elia Caprile, girato in prestito all'Empoli.