Calciomercato Bari, Antenucci corteggiato dall’Avellino. Possibile partenza a gennaio

Antenucci potrebbe lasciare il Bari per tornare protagonista in Serie C

Mirco Antenucci, attaccante del Bari tra i trascinatori della passata promozione in Serie B ed a quota cinque reti nell'attuale campionato cadetto, potrebbe lasciare i "galletti" nell'attuale finestra di calciomercato invernale. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il classe 1984 potrebbe chiudere la propria carriera all'Avellino in Serie C, considerando anche il contratto prossimo alla scadenza con il club biancorosso.