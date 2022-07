Calciomercato Bari, annunciato l’acquisto di un portiere dalla Premier League

Elia Caprile è il nuovo portiere del Bari, neopromosso in Serie B. Il club biancorosso ha rilevato il giovane estremo difensore dal Leeds, club di Premier League in cui tuttavia non ha trovato minutaggio. Dopo l'ultima esperienza alla Pro Patria, Caprile è tornato alla base per poi legarsi ai "galletti". Questo il comunicato pubblicato sul sito ufficiale del Bari: