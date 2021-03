Calciomercato Barcellona, sirene spagnole per Kane: tutto sul futuro del centravanti del Tottenham

Sirene spagnole per l’uragano Harry Kane.

Calciomercato Barcellona, occhi su Aguero: il ‘Kun’ lascia il Manchester City, i blaugrana studiano il colpo

Secondo quanto riportato dal noto quotidiano anglosassone Express, il Barcellona avrebbe messo nel mirino il bomber inglese attualmente alla corte di Josè Mourinho. Il futuro di Harry Kane è stato infatti oggetto di discussione negli ultimi giorni dopo che l’ex Norwich City non ha rinnovato il proprio contratto in scadenza con gli Spurs. L’Uragano non ha vinto nessun trofeo di squadra nella sua carriera e, pertanto, potrebbe virare verso altri lidi con l’obiettivo di vincere qualcosa di importante. Il capitano dell’Inghilterra ha all’attivo diciassette reti in Premier League siglate con la maglia degli Spurs nel corso della corrente stagione agonistica e si trova alla pari con l’esterno offensivo egiziano del Liverpool, Mohamed Salah.

Liverpool, Klopp non ha dubbi: “Io al posto di Joachim Löw? Non posso. Dopo l’addio ai Reds..”

L’unica possibilità che ha il Tottenham di porre fine alla siccità è la Coppa Carabao, dove saranno sfavoriti nella finale contro il Manchester City di Pep Guardiola. Seguiranno aggiornamenti sul futuro del centravanti degli Spurs, Harry Kane.

Tottenham, Bale a sorpresa: “Dopo l’Europeo voglio solamente il Real Madrid”. Le ultime