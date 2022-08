Calciomercato, Balotelli riparte dalla Svizzera: oggi visite mediche con il Sion

Mario Balotelli è pronto a iniziare una nuova avventura al Sion. Dopo il litigio con il suo allenatore Vincenzo Montella, l'ex Milan lascia l'Adana Demirspor e la Turchia per ripartire dalla Svizzera. Supermario, che firmerà un contratto di due anni con opzione per il terzo, è atteso oggi nel Canton Vallese per sottoporsi alle visite mediche di rito prima della firma sul contratto.