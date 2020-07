Calciomercato Atalanta, idea Florenzi per la prossima stagione: la Roma potrebbe ricevere l’offerta

Florenzi di nuovo in Serie A, ma non con la maglia della Roma.

E’ questa l’idea dell’Atalanta in attesa della fine del campionato fermatosi per diverse settimana a causa della pandemia da Covid-19 che ha interrotto tutti gli sport di contatto. Alessandro Florenzi, esterno di proprietà della Roma e attualmente in prestito al Valencia, tornerà in Italia alla fine della stagione ancora in corso. Il suo futuro, però, potrebbe non includere il club giallorosso.

Secondo quanto riporta “Sky Sport”, infatti, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini starebbe pensando all’approdo in nerazzurro proprio da parte del difensore. Tanta corsa, sacrificio e buone basi tecniche potrebbero sposarsi al meglio con le idee calcistiche dei bergamaschi che vogliono continuare a far sognare i propri tifosi con prestazioni di alto livello. Nell’attesa che il mercato inizi a pieno regime, la società del presidente Percassi potrebbe presentare un’offerta alla Roma per puntare all’esterno capitolino.

Alessandro Florenzi e l’Atalanta, un’idea di mercato che potrebbe diventare realtà.