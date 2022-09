Calciomercato Ascoli, preso il portiere svincolato Baumann. C’è la firma

Colpo tra gli svincolati per l'Ascoli che si aggiudica le prestazioni sportive di Noam Baumann, liberatosi dopo l'esperienza al Lugano. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, sono già stati definiti gli ultimi dettagli tra le parti, con l'estremo difensore ha firmato il contratto con il club bianconero.

Contratto annuale con opzione per i successivi due per il portiere classe 1996 ex Lugano e Lucerna.