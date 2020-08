Calciomercato Arsenal, Ozil: “Ho scelto il mio futuro, il club deve accettarlo”

Il trequartista dell’Arsenal non ha dubbi.

“La mia posizione è chiara”, ad affermarlo con tono deciso è Mesut Ozil, il quale ha voluto rispondere alle tante voci sul suo futuro lontano club inglese. Il classe embra non avere dubbi “Io resterò qui fino all’ultimo giorno del mio contratto e darò il massimo per l’Arsenal. Situazioni come queste non mi spezzeranno mai, mi rendono solo più forte. In passato ho dimostrato di poter tornare in squadra e lo dimostrerò di nuovo. Deciderò io quando me ne andrò, non le altre persone. Non ho firmato per due o tre anni, ho firmato per quattro e questo dovrebbe essere rispettato da tutti”. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni del The Athletic. La fine dell’avventura del giocatore tedesco, la cui presenza sul campo è ormai da tempo condizionata da un lato dalle scelte tattiche e dall’altro da situazioni legate al mercato, ai Gunners, a questo punto, dovrebbe essere alla scadenza naturale del contratto.

“Le cose – continua Ozil – sono state ovviamente difficili, ma amo l’Arsenal, amo lavorare per quella maglia e amo le persone nel club. Le persone vere, oneste, quelle con cui sono stato a lungo. Londra è casa mia. Se sono in forma, so cosa posso fare in campo. Quando un giocatore vuole andarsene e il club dice di no, il giocatore deve accettarlo a meno che non trovino una soluzione insieme. Lo stesso dovrebbe accadere a parti invertite: quando un club vuole che un giocatore se ne vada e il giocatore dice di no, il club deve accettarlo a meno che non si possa trovare una soluzione insieme. Non voglio andarmene, questo è tutto“.

