Cagliari, Pavoletti: “Questa terra merita la Serie A. Sulle difficoltà dico questo”

Conferma importante in casa Cagliari, nonostante la retrocessione in Serie Bmaturata nella scorsa, sfortunata, annata. Il club sardo ha raggiunto l'accordo per il rinnovo con Leonardo Pavoletti, attaccante classe 1988, con un contratto biennale fino al 2024. Per l'ex Napoli sarà la sesta stagione in maglia rossoblu, quest'anno tra alti e bassi sono state solamente 5 le reti nelle 33 presenze in Serie A. Fresco quindi di rinnovo, Pavoletti è intervenuto ai microfoni dell’L'Unione Sarda: